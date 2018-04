Resultado do STF reafirmou que todos são iguais perante a lei, diz Marina

Marianna Holanda, do Estadão Conteúdo

Por Marianna Holanda, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Ex-senadora petista e ex-ministra do Meio Ambiente de Luiz Inácio Lula da Silva, a presidenciável da Rede, Marina Silva, afirmou nesta quinta-feira, 5, que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de negar habeas corpus a Lula, reafirmou que todos são iguais perante a lei.

Lula foi condenado a 12 anos e um mês na segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e entrou com um habeas corpus para impedir sua prisão. Na madrugada desta quinta, o plenário do STF decidiu, por 6 votos a 5, negar o pedido de defesa do ex-presidente.

“O resultado do julgamento reiterou o preceito constitucional da igualdade de todos perante a lei. Para seguirmos adiante, é imperativo conjugar a aplicação das penas em segunda instância e o fim do foro privilegiado, que tem servido como refúgio para que não haja punição dos investigados em graves crimes de corrupção”, disse a pré-candidata nas redes sociais.

Marina já tinha defendido publicamente, em outros momentos, a manutenção do entendimento de prisão após segunda instância. Os advogados de Lula insistem que a determinação é inconstitucional.