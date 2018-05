Resultado de intervenção não é de um dia para o outro, diz Temer

Após dois meses do decreto de intervenção federal no Rio, o presidente Michel Temer afirmou que agora é que a operação começa a dar resultados. Com a experiência de quem foi secretário de Segurança Pública de São Paulo por duas vezes, ele disse que essas ações costumam levar tempo para apresentar resultados.

Em entrevista exclusiva aos veículos da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Temer rebateu a expressão “intervenção militar”. “Eu designei um general para comandar a intervenção, mas ele comanda com a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio.”

Para o presidente, os números que indicam aumento de homicídios e chacinas podem ser um reflexo da reação do crime organizado à intervenção. Temer sinalizou que não pensa em replicar o modelo de intervenção em outras regiões do país. “Nós vamos coordenar e integrar a segurança em todo país.”

Ele recebeu a equipe da EBC na biblioteca do Palácio da Alvorada. A íntegra da entrevista poderá ser acessada na Agência Brasil e nos demais veículos da EBC.