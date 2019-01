Resultado da Fuvest será divulgado às 10h desta quinta-feira

São Paulo – A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulga nesta quinta-feira, 24, a partir das 10h, a lista com nomes dos candidatos aprovados no processo seletivo para a Universidade de São Paulo (USP) em 2019. A lista de preenchimento das 8.362 vagas será publicada no site www.fuvest.br .

Os candidatos aprovados devem realizar a matrícula virtual e presencial, explica a Fuvest. A Pró-Reitoria de Graduação da USP elaborou vídeos explicativos sobre a etapa virtual, que podem ser acessados no endereço eletrônico a seguir (https://www.fuvest.br/instrucoes-matricula/).

Na primeira fase da prova, a análise foi de que o processo seletivo manteve o nível de dificuldade. Mais de 117 mil candidatos participaram dessa etapa. Entre os candidatos, as questões de Exatas foram consideradas as mais difíceis. Para coordenadores de cursos pré-vestibular, a prova foi atual e exigiu mais interpretação de texto do que em edições anteriores.

Na segunda fase, a prova foi considera também exigente e trabalhosa. Os alunos elogiaram a redução da maratona de exames, mas reclamaram da falta de tempo para resolver todas as questões.