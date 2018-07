Restaurante manda recado para Dilma Rousseff no prato

São Paulo – A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi surpreendida na última sexta-feira, quando recebeu uma mensagem que veio na forma de sobremesa. O restaurante enviou um prato de doce para a mesa da petista com a frase “para sempre nossa presidenta” escrita com a calda, que aparenta ser de chocolate.

“Uma delicada gentileza que me encheu o coração de alegria. Muito obrigada”, escreveu a ex-presidente em uma imagem postada na rede social Instagram. O post não identifica o restaurante que lhe fez a homenagem, mas foi um sucesso entre os seguidores de Dilma, recebendo quase 100 mil curtidas em pouco mais de 15 horas da publicação.

Dilma 2018

Fora da presidência desde que um processo de impeachment a removeu em 2016, Dilma afirmou no final de junho que será pré-candidata ao Senado por Minas Gerais. Especulações em torno de uma possível candidatura da ex-presidente para as eleições 2018 se fortaleceram em abril, quando ela transferiu o domicílio eleitoral para o estado, local de seu nascimento.

Na ocasião do anúncio, a petista disse que “não vou me furtar a participar de uma luta do ponto de vista eleitoral”, e alegou a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, e o processo de impeachment foram os motivos que a fizeram decidir pela candidatura.