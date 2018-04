Respeito a independência e autonomia do Judiciário e do STF, diz Meirelles

Brasília – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou o Twitter na manhã desta quarta-feira, 4, para comentar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do pedido de habeas corpus do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

“Como membro do Executivo, respeito a independência e autonomia do Judiciário e do STF”, escreveu, sem citar diretamente a sessão desta quarta do STF. “Eu espero que nos próximos dias o País vire uma página importante e caminhe junto para uma nova etapa da democracia”, concluiu.

Na terça, Meirelles se filiou ao MDB e anunciará oficialmente na sexta-feira o seu desligamento do Ministério da Fazenda para que possa se candidatar às próximas eleições, mesmo sem a garantia de que será o candidato à presidência pelo partido.

As articulações indicam que Meirelles poderá ser candidato à vice-presidente em uma chapa com o presidente Michel Temer ou mesmo à presidente, caso Temer desista de concorrer à reeleição.