Repasse de R$ 2 bi “cala a boca” da caravana do atraso, diz Marun

Brasília – Às vésperas do início previsto para a votação da reforma da Previdência, o governo encaminhou projeto para repassar R$ 2 bilhões do Orçamento aos prefeitos. Havia uma impasse em torno da liberação desses recursos, o que estava gerando críticas na base do governo.

Para o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, o envio do projeto “cala a boca” daqueles que afirmaram que o governo não iria cumprir o compromisso. “O governo está honrando o compromisso. Mais uma vez calando a boca do caravana do atraso”, disse o ministro ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A liberação do dinheiro foi negociada no ano passado pelo presidente Michel Temer dentro do esforço para aprovação da reforma da Previdência. O governo chegou a enviar, em dezembro, uma Medida Provisória autorizando o repasse, mas a transferência dependia de dotação orçamentária.

O projeto de lei enviado nesta quarta abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social, um crédito especial de R$ 2 bilhões. A mensagem de envio do texto foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.