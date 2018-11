Renegociação de dívidas estaduais faz parte do pacto federativo, diz Doria

Adriana Fernandes e Idiana Tomazelli, do Estadão Conteúdo

Brasília – O governador eleito de São Paulo, João Doria, afirmou que a renegociação das dívidas dos estados faz parte do pacto federativo. Em entrevista após reunião com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, João Doria argumentou que o governo federal não pode virar as costas para os estados.

Ele lembrou que de 20 a 21 estados enfrentam dificuldades financeiras. Segundo ele, não é o caso de São Paulo, que tem as contas no azul.

Na entrevista à imprensa, Doria também confirmou o aceno do governo federal em partilhar os recursos da cessão onerosa.