Renan Calheiros afirma que Tasso Jereissati é ‘coronel da política’

São Paulo – O senador Renan Calheiros (MDB-AL) usou sua conta no Twitter para criticar a candidatura da Tasso Jereissati (PSDB-CE) à Presidência do Senado: “Bato mais facilmente continência para um major da polícia do que para um coronel da política como Tasso”, escreveu.

Ainda sem ser candidato, sobre eleição no Senado: bato mais facilmente continência para um major da polícia, do que para um coronel da política como Tasso. — Renan Calheiros (@renancalheiros) January 17, 2019

Tasso e Renan estão entre os cotados para a presidência de Senado. Renan tem criticado adversários pelo Twitter; além do senador tucano, tem postado contra o procurador federal Deltan Dallagnol, que coordena a Operação Lava Jato em Curitiba.

Dellagnol encabeça uma campanha pela internet que defende o fim do voto secreto para a Presidência do Senado, o que poderia prejudicar Renan na disputa com Tasso. Na quarta-feira, 16, Renan anunciou que vai entrar no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) contra Deltan.