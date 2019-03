Relatório: Trump não conspirou com Rússia

O relatório do procurador especial Robert Mueller sobre interferência russa na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016 não determinou que o presidente norte-americano, Donald Trump, ou autoridades de sua campanha, tenham conspirado conscientemente com a Rússia, de acordo com detalhes divulgados neste domingo (24). O secretário de Justiça dos EUA, William Barr, enviou um resumo das conclusões do relatório a líderes no Congresso e à imprensa na tarde deste domingo. Mueller concluiu sua investigação na sexta-feira (22), depois de quase dois anos, entregando um relatório sobre o caso ao secretário de Justiça, principal autoridade de aplicação da lei dos Estados Unidos.

Trump: “total inocência”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que as conclusões incluídas no relatório final que o procurador especial Robert Mueller entregou ao Departamento de Justiça representam a sua “completa e total inocência”. Em breves declarações aos jornalistas pouco antes de pegar um voo rumo a Washington no Aeroporto Internacional de Palm Beach, no sul da Flórida, Trump disse que as alegações de uma suposta conspiração da sua campanha eleitoral com a Rússia foi “a coisa mais ridícula”. “É uma pena que o nosso país tenha tido que passar por isto. Para ser honesto, é uma pena que o presidente tenha tido que passar por isto. É uma completa e total inocência”, frisou.

Aviões russos chegam a Caracas

Dois aviões da Força Aérea da Rússia chegaram ontem ao Aeroporto de Maiquetía, nos arredores de Caracas, com equipamentos e militares, em meio a ameaças do presidente Nicolás Maduro contra o líder opositor Juan Guaidó. Segundo diplomatas russos, a chegada de um cargueiro e de um jato faz parte de acordos de cooperação militar assinados com o governo da Venezuela. Segundo o diário El Nacional, os dois aviões militares russos aterrissaram na tarde de sábado, transportando uma centena de militares liderados pelo general Vasily Tonkoshkurov, diretor do alto comando das Forças Armadas russas. De acordo com o jornal, pelo menos 35 toneladas de materiais e equipamentos foram desembarcados em Caracas.

700 mortos por ciclone

O resgate deixou de ser prioridade nas regiões de Moçambique e Zimbábue afetadas pelo ciclone Idai, agora que o nível da água desceu, as organizações nacionais e internacionais se dedicam a prestar assistência às dezenas de milhares de vítimas de uma tragédia que já causou quase 700 mortes. As equipes de assistência agora focam em levar alimentos, remédios, água potável, sistemas de saneamento e diversos materiais para poder proporcionar refúgio às quase 770 mil pessoas até o momento afetadas de forma direta pela tragédia. Em Moçambique, o país mais impactado por Idai desde que o ciclone tocou a terra no dia 14 de março, o nível da água começou a descer neste domingo e pela primeira vez está sendo possível acessar regiões que até então só poderiam ser alcançadas por via aérea.

May segue tentando

A primeira-ministra britânica, Theresa May, manteve conversações de crise neste domingo com colegas conservadores para recuperar o controle em uma semana crucial para o Brexit e sob a ameaça iminente de perder o cargo. De acordo com a imprensa britânica, em uma tentativa de fechar as fileiras, a primeira-ministra programou uma reunião na residência rural de Checkers com vários deputados conservadores, entre eles alguns eurocéticos veementes como o influente Jacob Rees-Mogg e o ex-ministro das Relações Exteriores Boris Johnson, que muitos acreditam que aspiram substituí-la na chefia de Governo.

Preparação em Cocais

Por causa do agravamento da situação nos últimos dias da barragem em Barão de Cocais, Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais entrou com uma petição na Justiça para exigir que a Vale tome providências para a prevenção e mitigação de danos humanos e materiais. Uma solicitação foi de um aumento do bloqueio de bens da Vale em até R$ 3 bilhões e a “suspensão imediata da operação das demais estruturas e atividades do complexo minerário onde está situada a Barragem Sul Superior (barragens, diques, usinas, cavas, transporte, dentre outras) enquanto não demonstrada a integral estabilidade e segurança da barragem, bem como neutralizados todos os riscos humanos, ambientais, socioambientais”. Moradores da cidade realizam nesta segunda-feira um treinamento de evacuação para o caso de rompimento.

Termina prazo para Norte-Sul

Encerra-se nesta segunda o prazo de entrega de propostas para o leilão da Ferrovia Norte-Sul, marcado para quinta-feira, 28. O trecho vai de Estrela d’Oeste (SP) a Porto Nacional (TO), em um total de 1.537 quilômetros. O leilão ocorrerá na Bolsa de Valores de São Paulo. O valor mínimo da outorga é de R$ 1,353 bilhão, e os investimentos previstos devem ficar em R$ 2,8 bilhões. O prazo da concessão é de 30 anos. A empresa ganhadora deverá prestar serviço de transporte ferroviário e assegurar a manutenção da estrutura. Além disso, também deverá implantar planos ambientais, oficinas de manutenção e postos de abastecimento, além de adquirir equipamentos ferroviários e material rodante.