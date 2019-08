Baixe o relatório especial EXAME: “Para além da reforma da Previdência”

Depois de mais de dois anos de reviravoltas, a novela da aprovação da reforma da Previdência está finalmente em seus últimos capítulos. É um alívio: não mexer no sistema era uma opção pelo desastre. Mas a mudança está longe de significar o fim dos problemas fiscais, não só porque a reforma que virá será a possível, não a ideal, mas principalmente porque em economia, como na vida, não existe bala de prata que resolva todos os problemas. No afã de aprová-la, aliás, seus efeitos benéficos imediatos para a economia foram exagerados. Ela envia um ótimo sinal, é verdade, mas o trabalho de reformas está apenas no início.

E o que vem pela frente? É disso que trata o relatório especial EXAME “Para além da reforma da Previdência“. Ele apresenta três visões complementares sobre o avanço de uma agenda de reformas para o país. O primeiro artigo, do cientista político Sérgio Praça, baseia-se numa análise da equipe econômica, avaliando seu grau de capacidade técnica e política, para estimar as perspectivas de aprovação e implementação de 15 políticas públicas.

O segundo artigo, um trabalho coletivo da Prospectiva Consultoria, analisa os contextos e os resultados mais prováveis em cinco campos, incluindo a Previdência, a reforma tributária e a batalha pela melhora no ambiente de negócios. O terceiro texto, de Christopher Garman e Silvio Cascione, diretor para as Américas e analista sênior da consultoria Eurasia, examina a firmeza de sete pilares das reformas que pretendem sustentar (e de preferência elevar) o crescimento da economia brasileira.

De forma geral, o Brasil precisa de mais, muito mais reformas do que apenas a da Previdência. A retomada do otimismo de produtores e consumidores depende da constatação de que o trabalho de remoção de obstáculos esteja avançando e, mais do que apenas expectativas, precisa efetivamente dos resultados desse avanço – com melhora no ambiente de negócios, redução de tarifas, privatizações etc.

A estrada é longa, tortuosa e cheia de buracos. Ajuda muito ter um bom mapa.

