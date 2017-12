Relator faz apresentação informal de nova versão da Previdência

Brasília – O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), fez uma apresentação informal no plenário da Câmara, nesta quinta-feira, dos pontos da nova versão da proposta, mais enxuta, que deve sofrer mais uma alteração para incorporar regra de transição para servidores que entraram na ativa antes de 2003.

A mudança que ainda deve ser promovida no texto corresponde a um pedido do PSDB, para angariar mais apoio dentro da bancada tucana.

O novo texto da reforma, mais suavizado em relação ao aprovado pela comissão especial da Câmara, mantém a definição de uma idade mínima para aposentadoria –65 anos para os homens e 62 para as mulheres– e as regras de transição para o novo regime. Mas suaviza outras regras na intenção de tornar o texto mais palatável.

A apresentação do relator nesta quinta-feira não tem efeito regimental na tramitação da proposta, já que sua discussão só será iniciada no dia 5 de fevereiro, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A votação está marcada para 19 de fevereiro.

Funciona, no entanto, como uma sinalização política e cumpre, pelo menos simbolicamente, a intenção de governistas que pretendiam garantir já a apresentação do novo texto no plenário nesta quinta.