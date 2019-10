Relator exclui Dilma e Lula do relatório da CPI do BNDES

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), retirou da lista de indiciados do seu parecer os nomes dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, além de outras nove pessoas investigadas. A ação foi uma tentativa de construção de um acordo com deputados da oposição. Porém, a retirada não gerou o resultado que o parlamentar esperava e o acordo não foi fechado.

A deputada Margarida Salomão (PT-MG) disse que os indiciamentos foram feitos sem provas para embasar as acusações, e que os nomes foram incluídos com base apenas nos cargos públicos que os acusados ocuparam.

Os deputados vão tentar retomar as discussões depois do fim da Ordem do Dia do Plenário da Câmara ainda nesta quarta. A previsão é que os debates durem pelo menos três horas. O relatório ainda poderá sofrer modificações antes da votação. Se o texto de Côrtes for rejeitado, a CPI será finalizada sem relatório, uma vez que não existe o chamado “relator do vencedor” em CPIs.

A CPI

Instalada em março, a CPI tem como finalidade de “investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito do BNDES ocorridos entre 2003 e 2015 e relacionados à internacionalização de empresas brasileiras”. O texto destaca os negócios com os grupos Odebrecht e J&F “devido aos montantes envolvidos”, explicou Côrtes.