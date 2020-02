Relação Trump-Bolsonaro é uma ameaça, diz congressista indígena dos EUA

A relação entre os presidentes americano, Donald Trump, e brasileiro, Jair Bolsonaro, é “uma ameaça para a humanidade”, disse nesta quarta-feira (26) a congressista indígena americana Deb Haaland, acompanhada de deputadas brasileiras que viajaram a Washington para construir vínculos destinados a proteger a Amazônia.

Haaland, que é uma das duas primeiras mulheres indígenas a ingressar na Câmara de Representantes nos Estados Unidos, recebeu a deputada brasileira Joenia Wapichana, que também fez história no Brasil ao ser eleita para uma cadeira no Congresso.

“Isto é verdadeiramente algo histórico”, disse Haaland, durante coletiva de imprensa, com apoio de Wapichana e da congressista americana Ilhan Omar.

Haaland – que faz parte do Povo Laguna (Kawaika) do estado do Novo México (sudoeste dos EUA) – destacou que “os problemas que acontecem no Brasil refletem problemas que se vivem nos Estados Unidos”.

“A relação entre Trump e Bolsonaro é uma ameaça para a humanidade, para o ar que respiramos, a água que bebemos e a terra da qual dependemos”, afirmou a congressista democrata. Wapichana afirmou que os povos originários são o principal alvo do governo Bolsonaro.

“A Amazônia está em chamas”, afirmou, em relação aos vastos incêndios que afetaram a região em 2019 e denunciou que o governo de Bolsonaro quer abrir a região à exploração de minério.

Segundo dados publicados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), em fevereiro do primeiro ano do mandato de Bolsonaro, em 2019, houve um aumento de 85% do desmatamento.

“Estou aqui para pedir o apoio do Congresso dos Estados Unidos, da minha amiga Deb, da minha nova amiga Ilhan e do povo americano que nos apoiem para lutar pelos direitos indígenas no Brasil”, declarou Wapichana, que viajou aos Estados Unidos com as deputadas Erika Kokay e Fernanda Melchionna.