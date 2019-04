Relação de Bolsonaro com Doria é excelente, diz Joice Hasselman

São Paulo — A líder do governo no Congresso, Joice Hasselman (PSL-SP), negou nesta quinta-feira, 18, que a relação do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), esteja estremecida. “A relação dos dois é excelente”, disse. “O João me pediu uma audiência com Bolsonaro, e o presidente prontamente atendeu.”

De acordo com ela, a audiência dos dois será na próxima quarta-feira, 24, às 14 horas.

Joice participou da cerimônia do Dia do Exército ao lado do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, em São Paulo. Doria não estava no evento.

O prefeito da cidade, Bruno Covas, correligionário do governador, estava presente e era um dos homenageados do evento. “Eu imagino que foi um desencontro de agenda”, disse.