Reinaldo Azambuja é reeleito governador do Mato Grosso do Sul

São Paulo – Reinaldo Azambuja (PSDB) foi reeleito governador de Mato Grosso do Sul pelos próximos quatro anos. No segundo turno, Azambuja tinha 52,35% dos votos válidos, enquanto Juiz Odilon (PDT) tinha 47,65% dos votos no segundo turno das eleições 2018. Juntos, brancos, nulos e abstenções, somam 583.288 votos.

O novo governador já tem história na política. De 1996 a 2004, foi prefeito de Maracaju (MS), foi eleito deputado federal em 2006 e deputado federal em 2010.

Alvo da operação Vostok, da Polícia Federal, que investiga um suposto pagamento de propina para representantes do governo de Mato Grosso do Sul. O esquema teria o objetivo de conseguir créditos tributários para empresas. Azambuja nega as acusações.

Odilon afirmou sentir-se vitorioso por ter conseguido uma votação com diferença de 60.888 votos válidos em relação a Azambuja.