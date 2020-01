Regina Duarte pede apoio e diz que tem “muito trabalho pela frente”

São Paulo — Em uma postagem feita no Facebook na tarde desta terça-feira (21) Regina Duarte pediu apoio a seus seguidores e disse que “tem muito trabalho pela frente”, agora que é responsável pela secretaria de Cultura.

A atriz foi convidada para chefiar a pasta na sexta-feira (17) e, após encontrar Bolsonaro no Rio de Janeiro, passou a dizer que “está noivando” com o cargo, atualmente sob condução do interino José Paulo Martins.

“Tem horas que eu nem acredito. Parece um sonho”, disse a atriz nas redes sociais. Ela também mencionou o fato de estar sendo criticada pela proximidade com o governo, mesmo já tendo demonstrado apoio a Bolsonaro em 2018, durante a campanha.

“Daqui a pouco sei que posso vir a ter que me blindar das redes sociais onde talvez, quem sabe? podem me atacar mais ainda em função do cargo”, completa a atriz. “Sei (e vocês sabem também ) que posso ter que afastar , reduzir as postagem … vou ter MUITO TRABALHo Pela frente. Fiquem comigo, vou precisar saber que estão comigo”, completa.

Regina substitui Roberto Alvim, demitido do comando da secretaria na semana passada, após usar trechos do líder nazista Joseph Goebbels em um vídeo oficial sobre a cultura brasileira.

“Após conversa produtiva com o presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte estará em Brasília na próxima quarta-feira, 22, para conhecer a Secretaria Nacional de Cultura do governo federal. “Estamos noivando”, disse a artista após o encontro ocorrido nesta tarde no Rio de Janeiro”, diz nota oficial do Planalto divulgada na segunda-feira.