Reforma trabalhista: Como votou cada deputado

São Paulo – Depois de mais de 14 horas de sessão, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira (27), o projeto de lei da reforma trabalhista.

O texto-base, que segue agora para o Senado, foi aprovado por 296 votos a favor e 177 contrários.

A vitória, porém, mostra que o governo pode enfrentar dificuldades na votação do projeto da reforma da Previdência. Por se tratar de uma emenda à Constituição (PEC), a proposta precisa do voto de um quinto dos 513 congressistas – o equivalente a 308 deputados.

Com exceção do DEM, em todas as bancadas da base aliada na Câmara dos Deputados foram registradas traições ao governo. Mesmo com a determinação do partido para votar contra a proposta, o índice de traições foi de 46,7% – 16 parlamentares seguiram a ordem do partido.

