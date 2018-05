Reforma da Previdência é tema obrigatório nas eleições, diz Temer

Na primeira entrevista exclusiva aos veículos à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o presidente Michel Temer afirmou que as três grandes reformas do governo foram a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Teto de Gastos, do ensino médio e a trabalhista.

Em uma hora de conversa, ele ressaltou: a Reforma da Previdência saiu temporariamente da pauta legislativa, mas não política. Temer afirmou que a Previdência é tema obrigatório das eleições de outubro e não há como escapar.

“Não haverá candidato a presidente, candidato a senador, candidato a governador, candidato a deputado federal que não tenha que dizer publicamente o que ele pensa a respeito da reforma da Previdência”, disse Temer.

O presidente defendeu que a reforma da Previdência é fundamental, pois o déficit da área é de cerca de R$ 180 bilhões, impossibilitando o controle por muito tempo mais.

*TV Brasil e NBR conduziram a entrevista exclusiva com a participação de profissionais de vários veículos da EBC.