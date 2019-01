Reforma da Previdência é só uma e inclui militares, diz Mourão

O vice-presidente, Hamilton Mourão, afirmou nesta quarta-feira que a reforma da Previdência é uma só, incluirá os militares e será enviada toda ela este semestre, em uma Proposta de Emenda Constitucional e em um projeto de lei.

“É uma só, mas uma emenda constitucional e um projeto de lei”, disse Mourão, acrescentando que tudo seria enviado no primeiro semestre.

O projeto de lei trataria das questões militares, que não precisam de uma alteração constitucional para serem alteradas.

Ao ser questionado se as duas propostas seriam enviadas simultaneamente, Mourão afirmou que isso depende de uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, mas que tudo será enviado ao Congresso no primeiro semestre deste ano