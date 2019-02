Reforma da Câmara de SP em 2015 consumiu R$ 15 milhões

São Paulo – O prédio que abriga o edifício-garagem da Câmara Municipal de São Paulo ficou em reforma entre o fim de 2013 e dezembro de 2015.

A intervenção, orçada inicialmente em R$ 13 milhões, teve o orçamento alterado para R$ 17 milhões e terminou custando R$ 15 milhões.

Os serviços incluíram a Reforma da Praça Vladimir Herzog, que fica ao lado do prédio da Câmara, no centro. A praça só foi reaberta em agosto deste ano – já em 2012 a praça havia sido reformada com recursos do Legislativo.

A Câmara tem um Orçamento de cerca de R$ 500 milhões por ano. No ano passado, cerca de R$ 50 milhões desses recursos foram retornados aos cofres da Prefeitura, sob a alegação de não terem sido usados.

Neste ano, havia discussão de transferência de verbas do Tribunal de Contas para financiar as atividades dos vereadores.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.