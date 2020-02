Ives Gandra vs. petroleiros

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Ives Gandra considerou ilegal e abusiva a greve dos petroleiros e liberou a Petrobrás a aplicar “eventuais sanções disciplinares”. A decisão divulgada nesta segunda-feira, 17, atende a pedido da direção da estatal, com o argumento de que os grevistas não estão cumprindo determinação judicial anterior de que mantenham um contingente mínimo de 90% nas unidades operacionais. Em vídeo divulgada na internet, petroleiros afirmam que a decisão de Gandra é “inconstitucional”. A greve dos petroleiros começou em 1º de fevereiro e, segundo a Federação Única dos Petroleiros, principal sindicato à frente da paralisação, tem adesão de 21.000 empregados e está em 121 unidades da Petrobras.

Reforma administrativa para hoje?

O presidente Jair Bolsonaro deve receber na tarde terça-feira, 18, o plano de reforma administrativa enviado pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro falou sobre a data em entrevista na segunda-feira, 17, dizendo que detalhes da reforma ainda estão em discussão, mas que as mudanças não atingirão servidores públicos atuais, somente os que ingressarem a partir de agora. Dentre os pontos da reforma devem estar uma maior progressividade de salários (hoje os servidores começam com salários muito próximos ao topo da carreira, sem mobilidade e, portanto, com pouca motivação para progredir). O presidente afirmou que, depois de receber o texto, a proposta será enviada pelo governo ao Congresso ainda nesta semana.

Menor alta para o PIB

A expectativa de crescimento da economia brasileira em 2020 caiu de 2,30% para 2,23%, conforme o Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira 17 pelo Banco Central (BC). Há quatro semanas, a estimativa de alta era de 2,31%. Para 2021, o mercado financeiro manteve a previsão de alta do Produto Interno Bruto (PIB) a 2,50%. Os economistas do mercado financeiro também alteraram a previsão para o IPCA – o índice oficial de preços – em 2020. O relatório mostra que a mediana para o IPCA neste ano foi de alta de 3,25% para 3,22%. Trata-se da sétima queda seguida do indicador.

FMI não dará desconto em dívida argentina

A diretora-gerente do Fundo monetário internacional, Kristalina Georgieva, afirmou com a instituição não está disposta a oferecer um desconto na dívida da Argentina com o órgão. Atualmente, a dívida pública argentina corresponde a cerca de 90% do PIB do país, valor bem acima de outros países latino-americanos como o Brasil, que, em dezembro, tinha dívida de 77% do PIB. “Nossa estrutura legal é tal que não podemos tomar medidas que possam ser possíveis para outros sem essa grande responsabilidade global”, disse Georgieva. Uma missão técnica do FMI está em Buenos Aires, onde se reunirá com autoridades da Argentina até 19 de fevereiro para avaliar a sustentabilidade da dívida do país. As conversas com o FMI, ao qual a Argentina deve 44 bilhões de dólares, serão fundamentais para uma negociação ainda mais ampla com credores de títulos para evitar um calote.

Câmara pela reforma tributária

Capitaneados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), partidos de centro lançaram nesta segunda-feira uma campanha a favor da reforma tributária. O vídeo, divulgado nas redes sociais, tem como mote a rejeição à volta da CPMF e a crítica a empresários que têm se posicionado contrários à proposta que tramita no Congresso. Um dos destaques da propaganda é uma recente fala de Maia em que ele descarta a retomada do tributo sobre movimentações financeiras: “A única certeza que eu tenho é que não vamos retomar a CPMF na Câmara em hipótese nenhuma”, diz Maia. Em entrevista a jornalistas na Câmara, Maia voltou a criticar empresários que vêm se manifestando contra a reforma tributária. O presidente da Câmara afirmou que os cidadãos brasileiros e servidores públicos já deram sua contribuição ao país com a reforma da Previdência, e que a tributária é hora de os empresários também contribuírem.

Arábia Saudita suspende exportações da BRF

A BRF comunicou nesta segunda-feira que o serviço sanitário da Arábia Saudita suspendeu temporariamente dois estabelecimentos da companhia para exportação de carne de frango ao país, enquanto aguarda mais informações sobre supostas violações cometidas pela empresa. “A SFDA informa que a medida é temporária e solicita às autoridades brasileiras, entre outros, mais detalhes acerca das investigações conduzidas entre 2014 e 2018 sobre supostas violações cometidas pela companhia na produção de ração e premix, preparado contendo vitaminas e aminoácidos”, disse a BRF. Em comunicado ao mercado, a companhia informou que a medida atinge as unidades de Dois Vizinhos e Francisco Beltrão, ambas no Paraná, sendo que apenas a primeira vinha exportando para a Arábia Saudita, com um volume de aproximadamente 6 mil toneladas/mês.

Magazine Luiza lucra R$ 552 mi em 2019

A varejista Magazine Luiza reportou nesta segunda-feira, 17, seus resultados do quarto trimestre e de 2019 com queda nos lucros. O lucro foi de 168 milhões de reais no período entre outubro e dezembro, queda de 11,4%. Se desconsiderados os efeitos de um novo modelo de contabilização instituído no ano passado para todas as empresas (o IFRS 16), o lucro ajustado do trimestre foi de 185,3 milhões de reais, com uma baixa menor, de 0,5% em relação a 2018. No ano, o lucro líquido foi de 552 milhões de reais, com margem de 2,8%. O número é 6,4% abaixo e a margem, 1 ponto menor, do que no ano passado. Segundo a empresa, a redução foi consequência de uma estratégia da empresa, de aumentar os investimentos em níveis de serviço.

3corações compra divisão da Mitsui alimentos

O Grupo 3corações, líder no segmento de café no Brasil, anunciou nesta segunda-feira a aquisição da divisão de café torrado e moído do grupo Mitsui Alimentos. O negócio custou 210 milhões de reais da divisão de café torrado e moído. A Mitsui é subsidiária da companhia japonesa que detém marcas como Café Brasileiro, Br Gold e 3 Fazendas. O acordo com a Mitsui inclui ainda a linha de solúveis, achocolatados, cápsulas e duas fábricas em Araçariguama (SP) e Cuiabá (MT), além de um centro de distribuição em Campo Grande (MS). “Essa é a maior aquisição já realizada pelo Grupo 3corações e é um importante passo para a consolidação da nossa posição no segmento de café torrado e moído, principalmente na região Centro-Oeste e no estado de São Paulo”, disse o presidente do Grupo 3corações, Pedro Lima, em nota.