Rede e PV se reúnem em São Paulo para discutir aliança

São Paulo – Dirigentes do PV e da Rede Sustentabilidade, partido da ex-ministra e pré-candidata à Presidência Marina Silva, se reuniram na manhã desta quinta-feira, 2, em São Paulo, para avaliar a possibilidade de uma aliança na disputa pelo Palácio do Planalto. Candidato à Presidência em 2014, o ex-deputado Eduardo Jorge (PV) foi convidado por Marina para ser seu vice e aceitou. Setores do PV, porém, defendem que o partido fique neutro na campanha presidencial.

A proposta que está na mesa vai além das eleições 2018 e prevê a formação de um bloco entre as duas siglas para atuar no Congresso. Dirigentes do Partido Verde apresentaram à Rede pontos para negociação referentes às composições em diversos Estados.

Participaram do encontro o presidente nacional do PV, José Luis Pena, o ex-deputado Eduardo Jorge e Marcos Belisário. Pelo lado da Rede, estavam Pedro Ivo e Basileu Margarido.