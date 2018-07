Recursos dados à segurança podem voltar a Cultura e Esporte

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun, declarou que o governo pode rever a Medida Provisória 847 que direcionou parte da arrecadação das loterias para o recém-criado Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). A MP gerou forte reação dos ministros da Cultura, Sérgio Sá Leitão e do Esporte, Leandro Cruz, que fizeram duras críticas aos cortes orçamentários sofridos por tais pastas.

Segundo Marun, “por conta do questionamento e ao tomar conhecimento maior das consequências daquela medida” o presidente Michel Temer determinou que “o assunto seja estudado de forma mais detalhada”. “O que já está acontecendo, e é absolutamente provável que isso seja reavaliado”, disse Marun.

Ao reiterar que “é possível sim” que uma nova MP ou outro tipo de medida seja adotada para devolver recursos direcionados para a Segurança de volta às pastas de Cultura e Esporte, o ministro Marun não soube dizer qual o valor que os dois ministérios receberiam. “Nós sabemos que a Segurança precisa ter fontes de financiamento, mas, neste caso, o governo está reavaliando esta questão para que todos os setores sejam atendidos e vamos chegar a pontos de convergência que permitam o desempenho de todas as atividades, todas importantes”, observou. O ministro não soube dizer, no entanto, de onde sairão os recursos para atender a pasta da Segurança e disse que isso está sendo avaliado pelo governo.

Marun anunciou que nesta quinta-feira, 12, irá se reunir com os ministros da Cultura e do Esporte para que se chegue a um ponto comum em relação aos recursos. A previsão é de que somente depois dessa reunião haverá conversa com Temer para fechar o texto que tratará da devolução dos recursos às pastas. “Estamos fechando posição com a área econômica. Agendei para amanhã uma conversa com os ministros das áreas para apresentar solução que contemple as necessidades de todos os setores”, explicou Marun.