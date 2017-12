Recife tem o pior trânsito do país de acordo com estudo

Recife é a cidade brasileira com pior trânsito do país durante os horários de pico. Um morador da cidade que precisa andar de carro nos períodos entre 7h e 10h e 17h e 20h pode demorar até o dobro do tempo para chegar ao seu destino, dependendo da região em que esteja. Em média, os trajetos feitos na capital pernambucana nesses horários demoram 86% a mais do que o que levariam em um horário com tráfego livre.

Porto Alegre, com uma taxa de lentidão de 77%, e Belém, de 76%, completam o pódio dos piores trânsitos do país. Os dados são de um levantamento feito pelo aplicativo de transporte urbano 99, que criou o Índice 99 de Tempo de Viagem (ITV 99) com base nas corridas realizadas pelos veículos cadastrados no app.

As maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, ocupam a sexta e a quinta posição do ranking, respectivamente. Em São Paulo, a região entre o centro da cidade e a Marginal Pinheiros, que engloba os bairros de Pinheiros, Jardins, Itaim Bibi, Vila Olímpia e Brooklin, tem os piores números.

O índice é feito com base 1, ou seja, considerando que uma viagem com tráfego livre levaria 1 para ser feita. Em Recife, as viagens demoram, em média, 1.86.

1 – Recife – 1.86

2 – Porto Alegre – 1.77

3 – Belém – 1.76

4 – Barueri – 1.74

5 – Rio de Janeiro – 1.71

6 – São Paulo – 1.70

7 – Belo Horizonte – 1.70

8 – Fortaleza – 1.68

9 – Salvador – 1.68

10 – Curitiba – 1.68

11 – São Bernardo do Campo – 1.64

12 – Santos – 1.63

13 – Osasco – 1.62

14 – Santo André – 1.60

15 – Guarulhos – 1.60

Fonte: 99