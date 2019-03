Receita apreende cerca de R$ 10 milhões em brinquedos piratas em SP

São Paulo — Ação da Receita Federal em conjunto com a Prefeitura de São Paulo apreendeu nesta quarta-feira, 20, cerca de R$ 10 milhões em brinquedos piratas na região do comércio popular da Rua 25 de março, no centro da capital paulista.

Depois de dois meses de investigações preliminares da Receita e de escritórios de advocacia que representam marcas de brinquedos, a operação se concentrou em 70 boxes das galerias Feira Shop, Zuny e Unifree.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), disse que a maioria do material apreendido na operação era de qualidade duvidosa. “Aqui temos brinquedos com material tóxico, brinquedos fora das especificações do Inmetro, tem peça que pode ser engolida pela criança, enfim nada traz um prejuízo maior à questão da saúde envolvendo as nossas crianças”, disse Covas.

A Prefeitura de São Paulo promove, desde novembro do ano passado, a Operação Comércio Legal, que tem o objetivo de combater a pirataria e melhorar a mobilidade na região central da cidade.

A Operação Comércio Legal apreendeu aproximadamente 400 toneladas de material pirata. Os estabelecimentos comerciais e ambulantes que comercializem produtos irregulares terão suas respectivas licenças cassadas, nos termos da legislação municipal em vigor, sem prejuízo de outras sanções penais.