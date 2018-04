Raquel Dodge pede Maluf de volta à cadeia

São Paulo – A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu nesta terça-feira, 10, em memorial aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pela volta do deputado federal Paulo Maluf (PP/SP) à cadeia.

O parlamentar – condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado por lavagem de dinheiro – foi preso em dezembro do ano passado, após determinação do ministro Edson Fachin, do STF.

Em março deste ano, o ministro Dias Toffoli concedeu liminar para assegurar o cumprimento da pena em prisão domiciliar. A manifestação foi no HC 152707, que está na pauta de julgamentos da sessão desta quarta-feira, 11 do STF.