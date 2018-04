Rapper inglês Kenny Vulcan está desaparecido no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro busca informações sobre o paradeiro de Kenny Paul Mukendi, mais conhecido como Kenny Vulcan, rapper inglês que desapareceu na cidade na última sexta-feira, 13. Ele estava no estúdio do coletivo ODKill na Barra da Tijuca, na zona oeste, e depois não foi mais visto.

As redes sociais do artista foram apagadas. Quando desapareceu, Vulcan estava vestindo uma camiseta do Flamengo, calça preta, tênis branco e marrom e um boné. Segundo relatos nas redes, ele é albino, mede cerca de 1,80m e estava com o cabelo tingido de azul.

Os números do plantão da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que investiga o caso, são: (21) 2202-0338 e (21) 2582-7129.

Kenny Vulcan morava no Rio desde dezembro, e tentava obter um visto de trabalho para viver no Brasil de maneira definitiva. De acordo com o jornal britânico “Daily Mail”, Kenny era conhecido no underground londrino como um artista promissor do hip hop.

Nas redes sociais, colegas e amigos divulgam fotos e pedem por colaboração na procura do rapper.