Quero ver se ele já sai da turma do 1%, diz Marun sobre Meirelles

Brasília – O ministro de Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou, nesta sexta-feira, 13, esperar que o pré-candidato à Presidência pelo MDB, Henrique Meirelles, “esteja se distanciando da turma do 1 (por cento) nas próximas pesquisas”. “Quero ver se ele já sai da turma do 1”, brincou Marun durante conversa com jornalistas.

Em pesquisas recentes, Meirelles apresentou no máximo 1% das intenções de voto, ao lado de nomes como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). Em algumas pesquisas, o ex-ministro nem chegou a pontuar.

Marun afirmou que “é claro” que a greve dos caminhoneiros gerou uma crise de abastecimento em todo o País, atrapalhou a pré-candidatura de Meirelles. “Atrapalhou a economia e não há dúvidas de que um ex-ministro da Fazenda tem na sua candidatura grande ‘handicap’ da economia”, avaliou Marun.

O ministro evitou comentar se Temer subirá nos palanques da campanha de Meirelles. “O presidente vai governar. Se eu fosse candidato, gostaria de ter o presidente Temer na minha campanha diretamente”, respondeu ao ser questionado. O governo tem 79% de reprovação, segundo recente pesquisa Ibope, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), e Temer é campeão no quesito impopularidade.