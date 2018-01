Quem é Victor Laus, o último a votar no julgamento de Lula

São Paulo – Está nas mãos de Victor Laus agora definir o destino do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF4).

Laus tem de 54 anos e é natural de Joaçaba, em Santa Catarina. Ele tomou posse no TRF4 em fevereiro de 2003 – dos três, ele é o que está mais tempo no tribunal.

Segundo VEJA, Laus é considerado o mais “garantista” dos três, o que quer dizer que ele dá mais enfoque às garantias constitucionais dos réus em suas sentenças.

A revista diz que ele não admite condenar ninguém se tiver uma dúvida mínima sobre a culpa do suspeito. Além disso, diz que ele é, dos três, o que mais costuma absolver.

Laus é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e trabalhou como promotor de Justiça do estado antes de assumir o cargo de Procurador da República, no qual atuou por dez anos.

Hoje, é o diretor da Escola da Magistratura (Emagis) do TRF4, no biênio 2017-2019.