Quem é Abraham Weintraub, o novo ministro da Educação anunciado hoje

São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro anunciou na tarde desta segunda-feira (08) a já esperada demissão de Ricardo Vélez do comando do Ministério da Educação (MEC).

No seu lugar entra o economista Abraham Weintraub, que segundo o presidente “possui ampla experiência em gestão e o conhecimento necessário para a pasta”.

Ele é formado em ciências econômicas pela Universidade de São Paulo e mestre em administração na área de finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Apesar de ter sido apresentado como “doutor” no tuíte do Bolsonaro, seu currículo oficial na plataforma Lattes não apresenta doutorado.

Weintraub era secretário-executivo da Casa Civil, atuando como “número 2” da pasta que fica sob o comando de Onyx Lorenzoni.

Professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) desde 2014, Abraham liderava o Centro de Estudos em Seguridade Social (CES). Ele e Arthur Weintraub, seu irmão, são especialistas em Previdência.

A maior parte da carreira de Abraham foi no mercado financeiro. Ele trabalhou no Banco Votorantim por 18 anos, onde foi economista-chefe e diretor, e foi sócio na Quest Investimentos, além de membro do comitê de Trading da BM&FBovespa.

Cláudia Costin, professora da FGV e ex-secretária municipal da Educação do Rio de Janeiro, vê uma melhora do perfil do comando do MEC, apesar do escolhido não ser especialista em educação:

“Ele entende de gestão, o que já é um avanço num certo sentido. Mas, por outro lado, não é gestão de políticas públicas, o que preocupa um pouco”.

Cláudia, que também já foi diretora sênior para educação no Banco Mundial e secretária estadual da Cultura em São Paulo, destaca a importância de compensar essas carências no resto do time:

“É muito diferente entender de Previdência e saber operar gasto educacional. O MEC é um do ministérios com mais orçamento e maior articulação com estados e municípios, então é importante montar uma equipe com conhecimento de duas coisas”.

Histórico

Abraham e Arthur estavam no primeiro grupo de pessoas nomeadas para o gabinete de transição de Bolsonaro por Lorenzoni.

Ambos foram apresentados a Bolsonaro pelo próprio Onyx e foram os primeiros economistas a se juntar ao grupo bolsonarista – antes mesmo do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes.

Ainda em novembro de 2017, Bolsonaro divulgou um texto de defesa da independência do Banco Central assinado em conjunto com Abraham, Arthur e sua equipe.

Abraham e Arthur chegaram a acompanhar Bolsonaro na viagem que o presidente eleito, à época apenas pré-candidato à Presidência, fez a Seul e Taiwan em março de 2018. Em 2014, ele e Arthur haviam aderido à candidatura da ex-senadora Marina Silva (Rede).

“Em 2014, acreditávamos que Marina era a melhor alternativa. Hoje, evidentemente, Jair Bolsonaro representa o Brasil do futuro pelo qual estamos dispostos a lutar”, disseram os irmãos em uma entrevista por e-mail ao jornal O Estado de S. Paulo, durante a campanha do ano passado.

Opiniões

Em setembro, pouco antes da eleição, o hoje deputado federal Luis Philippe Bragança (PSL-SP), um dos herdeiros da Casa Imperial do Brasil, fez um vídeo com Abraham para debater o plano de governo de Bolsonaro. Após 29 minutos de vídeo, Abraham diz o seguinte:

“A esquerda entra. Logo depois que ela entra, você começa ter a droga penetrando a fundo na sociedade. Então isso é importante ver a correlação. Onde a esquerda vai, a droga vai atrás.”

(Com Estadão Conteúdo)