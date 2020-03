Saudi: queda no lucro

A gigante do petróleo Saudi Aramco anunciou publicamente pela primeira vez seus resultados anuais: a empresa registrou queda de 20,6% do lucro líquido em 2019, provocada pela redução dos preços do petróleo. Em 2019, a empresa registrou lucro líquido de 88,2 bilhões de dólares, contra 111,1 bilhões em 2018, informa um comunicado publicado no site da bolsa saudita. “A queda se deve principalmente à redução dos preços do petróleo bruto e dos volumes de produção”, afirmou a empresa, o maior grupo com cotação na Bolsa no mundo. Os resultados ainda não refletem impacto da briga recente entre Saudi e Rússia que fez despencar os preços do petróleo no mundo na última semana.

Sanders e Biden debatem

Os pré-candidatos democratas à Presidência dos Estados Unidos fizeram novo debate na noite de domingo, 15. O ex-vice-presidente Joe Biden e o senador Bernie Sanders foram à televisão dois dias antes de novas primárias, na terça-feira, 17, quando eleitores vão às urnas em estados importantes como Ohio, Illinois, Flórida e Arizona. Em meio à pandemia de coronavírus, Sanders questionou a realização das primárias nesta semana. “Eu espero que os governadores ouçam as autoridades de saúde”, disse. Os dois candidatos criticaram Trump pelas respostas ao coronavírus, vistas como insuficientes, mas discordaram nas ações a serem tomadas. “As pessoas estão procurando resultados, não uma revolução”, disse Biden. A próxima votação é crucial para Sanders, que perdeu na maioria dos estados da Super Terça e da votação da semana passada. Biden vem mostrando força entre o eleitorado negro e os eleitores mais velhos, enquanto Sanders ganha entre jovens e latinos.

Apple fecha lojas fora da China

A Apple fechará todas as suas lojas oficiais fora da China em meio ao avanço do coronavírus. A empresa disse que as lojas ficarão fechadas até 27 de março. A Apple tem cerca de 500 lojas oficiais ao redor do mundo, incluindo centenas nos Estados Unidos. Funcionários continuarão sendo pagos, e trabalhadores poderão trabalhar remotamente se suas funções permitirem, de acordo com o presidente da Apple, Tim Cook.

Bolsonaro tocou mais de 200 pessoas

Análise de filmagens feita pelo jornal O Estado de S.Paulo mostrou que, ao participar de um ato a favor do seu governo e com críticas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal na tarde deste domingo, 15, o presidente Jair Bolsonaro teve contato direto com ao menos 272 pessoas. Bolsonaro teve quase uma hora de interação com apoiadores em frente ao Palácio do Planalto. O teste do presidente para coronavírus feito na semana passada deu negativo, segundo ele informou em seu Facebook, mas Bolsonaro irá passar por um novo teste nesta semana.