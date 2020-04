“Que renuncie antes de ser renunciado”, diz FHC sobre Jair Bolsonaro

O ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), não poupou o atual mandatário, Jair Bolsonaro, de críticas nesta sexta-feira (24). Após a notícia da demissão de Sergio Moro do posto de ministro da Justiça, que está repercutindo em todo o mundo, FHC foi ao Twitter cobrar que Bolsonaro renuncie ao cargo de presidente.

É hora de falar. Pr está cavando sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment. Que assuma logo o vice para voltarmos ao foco: a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) April 24, 2020

“É hora de falar. Pr está cavando a sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment. Que assuma logo o vice para voltarmos ao foco: a saúde e o emprego. Menos instabilidade e mais ação pelo Brasil”, escreveu o ex-presidente.

Esta não é a primeira vez que o ex-político se posiciona a favor da renúncia de um presidente em exercício. Em 2015, meses antes do processo que culminou na saída da então presidente Dilma Rousseff da presidência, FHC chegou a dizer que “o Brasil estava sem rumo”.

“Se a própria presidente não for capaz do gesto de grandeza (renúncia ou a voz franca de que errou, e sabe apontar os caminhos da recuperação nacional), assistiremos à desarticulação crescente do governo e do Congresso, a golpes de Lava Jato”, afirmou na época.