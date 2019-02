Quase 400 mil veículos seguiram rumo ao litoral paulistano

São Paulo- O motorista que segue na manhã desta segunda-feira(30) rumo à Baixada Santista consegue desenvolver boa velocidade sem encontrar pontos de lentidão, segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes.

No começo da manhã foi registrada morosidade no trecho de início da Serra do Mar.

Desde a 0h de sexta-feira (27) até às 10h30 de hoje 376 mil desceram a Serra rumo ao Litoral.

Em direção à capital, passaram 162 mil veículos. Entre às 9h30 e às 10h30, 2,6 mil subiram a Serra e 4,1 mil trafegaram no sentido oposto.

A expectativa é de que o movimento de veículos continue entre a tarde de hoje e amanhã (31).

De acordo com a previsão da Ecovias, 790 mil veículos devem seguir em direção às praias paulistas para a passagem do Ano-Novo.

Já no Sistema Anhanguera-Bandeirantes que liga a capital ao interior e a outros estados, a expectativa da AutoBAn, concessionária que administra estas rodovias é de receber em torno de 800 mil veículos. Da 0h da última sexta-feira( 27) até às 7h30 de hoje (30), 452 mil veículos cruzaram os pedágios desse Sistema nos dois sentidos.

O balanço parcial indica que ocorreram 40 acidentes, com 25 feridos e nenhum caso de morte.

No período do Natal entre a 0h de sábado (20) e 0h de quinta-feira(26), o movimento nessas estradas atingiu 1,017 milhão de veículos, número 1,7% acima do esperado.