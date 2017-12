Quase 2 milhões de carros devem deixar SP no Natal

O movimento nas estradas paulistas deve ficar mais intenso a partir das 11h desta sexta-feira (22) por causa do feriado de Natal.

A estimativa é de que 1,9 milhão de veículos circulem pelas rodovias em direção ao interior e litoral, informou a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

O maior pico de tráfego deve ocorrer hoje entre as 11h e as 21h. No sábado (23), o movimento de saída deve se concentrar entre as 8h e as 14h.

As rodovias mais movimentadas são a Ayrton Senna e a Carvalho Pinto, que levam às cidades do interior e também dão acesso às estradas no sentido litoral, por onde devem passar mais de 780 mil carros.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, sob responsabilidade da concessionária CCR Autoban, é o segundo trecho com maior volume de veículos, estimado em cerca de 700 mil.

No sistema Anchieta-Imigrantes, que leva à Baixada Santista, a estimativa é de que 450 mil carros descerão para o litoral. No sentido interior, pelo Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares circularão mais de 460 mil veículos.

O horário de maior pico no retorno do dia 25 de dezembro será das 12h às 23h. Durante o período do feriado, já estará funcionando a Operação Verão, de monitoramento das rodovias, que segue até 18 de fevereiro. Haverá reforço das equipes de atendimento médico e mecânico, assim como o aumento da frota de veículos com guinchos e ambulâncias.

Dicas

A Artesp orienta os motoristas a avaliar a melhor rota antes de sair de casa, evitando, se possível, os horários de pico. Além disso, indica que se tenha anotado em papel ou gravado no celular o número dos telefones dos serviços de atendimento ao usuário das concessionárias responsáveis pelas rodovias que for utilizar.

Em relação à segurança, o órgão sugere checagens básicas no veículo, como verificação de freios, amortecedores, luzes, óleo e pneus, incluindo a calibragem.

Orienta também que sejam observados os níveis da água do radiador e do limpador de para-brisa. Em relação ao motorista, indica que é importante manter a documentação em dia e ter uma boa noite de descanso antes da viagem.