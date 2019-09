Quarto lote de restituição

A Receita Federal paga nesta segunda-feira (16), a partir das 9 horas, o quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2019. O lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2018. O valor da restituição estará corrigido, em 3,08% relativo à taxa Selic de maio a setembro de 2019. Nessa etapa, 2.819.522 contribuintes têm direito à restituição, totalizando o valor de 3,5 bilhões de reais. Para consultar se foi contemplado, o contribuinte deve acessar o site da Receita, o aplicativo ou ligar para o Receitafone, no número 146.

A evolução clínica de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro continua mostrando melhora em seu quadro de saúde e a equipe médica informou que iniciou neste domingo redução na alimentação endovenosa a que está submetido, segundo nota do hospital onde está internado, em São Paulo. A viagem dele ainda neste mês para discursar na Assembleia-Geral da ONU não está descartada, segundo o governo. “…Bolsonaro, continua apresentando melhora clínica progressiva. Permanece sem dor, afebril e com melhora dos movimentos intestinais”, afirmou a equipe médica do hospital Vila Nova Star, em boletim enviado à imprensa. “Mantida a dieta cremosa com boa aceitação e, hoje, daremos início a redução do volume da alimentação parenteral (endovenosa). Persiste com fisioterapia respiratória e motora, caminhando frequentemente pelo corredor”, acrescentou a equipe, citando que as visitas seguem restritas.

Badim: 57 pacientes internados

Em nota divulgada à imprensa na tarde deste domingo (15), o Hospital Badim informou que está com um total de 57 pacientes internados em unidades hospitalares públicas e privadas do Rio de Janeiro. Duas altas foram registradas desde o último comunicado, publicado ontem (14), o que eleva para 20 o número de pacientes que foram liberados para casa. Já o número de familiares e colaboradores internados no momento continua o mesmo: 20. O hospital efetuou a transferência dos pacientes durante o incêndio da última quinta-feira (12). “Ressaltamos que a maior parte das pessoas segue internada para a continuidade do tratamento das patologias que motivaram suas admissões no Hospital Badim e não por conta da inalação de fumaça”, diz a nota.

China: 6% muito difícil

O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, afirmou neste domingo, 15, que será “muito difícil” que a China mantenha um ritmo de crescimento de 6,0% ao ano nas atuais condições da economia global. “Para a China manter um crescimento de 6% ou mais é muito difícil, em meio à situação internacional complicada e a uma base relativamente alta”, disse Li em uma entrevista à impressa russa que foi reproduzida pelo site oficial do governo chinês. “Essa taxa (6,0%) está no topo das economias líderes do mundo.” A meta chinesa para este ano é crescer entre 6,0% e 6,5%. No segundo trimestre, o PIB do país cresceu 6,2%, no ritmo mais lento em 27 anos. O premiê disse que a desaceleração global e o protecionismo contribuíram para “certa pressão baixista” na economia chinesa.

Nova York proíbe cigarros eletrônicos com sabor

O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou neste domingo a proibição dos cigarros eletrônicos com sabor, uma tentativa de “combater o aumento do consumo de produtos de vapor entre os jovens”. Cuomo, que emitiu um decreto, também ordenou que as corporações de segurança aumentem os esforços para dificultar a venda desses produtos aos jovens e menores de idade. A idade mínima para fumar em Nova York é 21 anos. Além disso, o governador antecipou que preparará uma nova legislação para combater a “publicidade enganosa” dos cigarros eletrônicos voltada a jovens. “Os fabricantes de cigarros eletrônicos com sabor de frutas e sabores doces estão se dirigindo intencionalmente e imprudentemente aos jovens, e hoje estamos tomando medidas para encerrar isto. Ao mesmo tempo, lojas sem escrúpulos estão vendendo, conscientemente, produtos de vapor a menores de idade”, denunciou.