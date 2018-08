PV confirma aliança com Rede e Eduardo Jorge será vice de Marina

São Paulo – O presidente nacional do PV, José Luiz Penna, confirmou que o partido fechou nesta quinta-feira, 2, uma aliança com a Rede Sustentabilidade e que o ex-deputado Eduardo Jorge será candidato a vice na chapa de Marina Silva à Presidência nas eleições 2018.

“O PV entendeu que essa aliança fortalece as composições nos Estados”, disse Penna. Segundo o dirigente, o anúncio oficial da aliança será feito nesta sexta-feira, 3.

Dirigentes da Rede e do PV se reuniram na manhã desta quinta-feira, 2, em São Paulo para selar o acordo. Após o convite da Rede a Eduardo Jorge, o PV passou a discutir internamente o apoio, mas havia resistências locais. Penna disse ainda que os dois partidos têm uma forte “proximidade programática”. Em 2010, Marina Silva disputou a Presidência pelo PV.

Para não ficar isolada, Marina apostava suas fichas no PV e queria anunciar o vice na convenção nacional, no sábado, 4. Apesar de uma ala do PV defender o apoio à pré-candidata da Rede, um grupo da sigla ainda resistia à aliança em função dos acordos nos Estados. Há coligações regionais em que o PV está fechado com PSDB ou com o PDT, que têm presidenciáveis. As divergências foram superadas nesta quinta-feira.