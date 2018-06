PTB formaliza apoio à pré-candidatura de Anastasia em Minas Gerais

Jonathas Cotrim, do Estadão Conteúdo

Belo Horizonte – O PTB de Minas Gerais formalizou na manhã desta terça-feira, 26, o apoio à pré-candidatura de Antonio Anastasia (PSDB) ao governo.

Nos discursos durante a cerimônia do anúncio, lideranças petebistas mencionaram diversas vezes o nome do senador tucano Aécio Neves, que não acompanhou a base de seu partido no evento.

“Eu ainda acredito na inocência de Aécio. Ele tem prestígio, pode ser eleito para deputado federal ou para senador. O problema é que o massacram antes da hora. Ele ainda não foi julgado”, declarou o deputado estadual Dilzon Melo, presidente do diretório estadual do PTB. A maioria das falas dos líderes do partido lembravam das realizações de quando Aécio e Anastasia governaram Minas Gerais, entre 2003 e 2014.

Anastasia voltou a dizer que Aécio, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) após a delação de Joesley Batista, deve tomar uma decisão sobre a provável candidatura nos próximos dias.

O tucano comemorou o fato de ter mais um partido fechado na formação da coligação. “Os outros pré-candidatos ainda estão um pouco para trás. Existe uma consolidação ao nosso lado, mas temos que ter contato também com as entidades da sociedade civil, lideranças municipais e empresariais”, disse. O pré-candidato afirmou ainda que se prepara para uma eleição em dois turnos.

O PTB é o quarto partido a formalizar apoio a pré-candidatura de Anastasia. Anteriormente, PSD, PSC e PPS já haviam indicado que formariam coligação com o ex-governador. Na quinta-feira, 28, o Solidariedade deverá anunciar apoio ao tucano na disputa pelo Palácio da Liberdade.

O ex-presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato ao Senado pelo Solidariedade, Dinis Pinheiro, e o ex-governador Alberto Pinto Coelho (PPS) estiveram no evento desta terça-feira.

A oficialização de Pinheiro como integrante na chapa tucana deve ser feita após entrada formal do Solidariedade na coligação. A tendência é que Alberto Pinto Coelho seja o suplente do ex-deputado estadual.