PTB é o 1º partido a fechar questão por reforma da Previdência

Brasília – O PTB decidiu nesta quarta-feira fechar questão em favor da nova versão da reforma da Previdência, informou o presidente do partido, Roberto Jefferson, em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa da legenda.

O partido –que tem 16 deputados federais– é a primeira legenda da base governista cuja Executiva Nacional decide fechar questão. Isso significa que, se não apoiar a reforma, o parlamentar poderá ser punido.

Roberto Jefferson, segundo a assessoria, deverá apresentar a Temer o documento com a formalização do fechamento de questão.

“Consultada sobre a reforma da Previdência, a Executiva Nacional do Partido Trabalhista, em sua esmagadora maioria, manifestou apoio à proposta, considerando-a uma questão fechada”, disse.

Segundo o comunicado, o partido disse que a reforma é primordial para a retomada do crescimento no país. O texto diz ainda que a iniciativa é uma ação pelos pobres e trabalhadores com carteira assinada e abriga trabalhadores rurais e ampara as necessidades dos programas de assistência social.

“Sobretudo, coloca fim a alguns privilégios da elite funcional federal, que recebe benefícios 35 vezes superiores à média dos trabalhadores da iniciativa privada”, informou.

“Diante disso, o PTB determinou que deputados federais e senadores do partido, em obediência à Executiva Nacional, votem pela aprovação da proposta”, concluiu.

Maior bancada da Câmara com 60 deputados, o PMDB deverá fechar questão na tarde desta quarta-feira.