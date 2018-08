PT vai ingressar com pedido para enviar representante a debate, diz Haddad

Marcelo Osakabe, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O candidato a vice na chapa do PT, Fernando Haddad, informou que a legenda deve formalizar pedido para enviar representante ao debate que a RedeTV! realiza nesta sexta-feira, 17.

Questionado se o representante seria ele próprio, Haddad concordou. “Acho que sim, serei eu.”

As declarações de Haddad foram feitas em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ele visitou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse também que o PT havia entrado na Justiça com um pedido para que o petista participasse do debate.

No entanto, minutos depois da fala do ex-prefeito, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Sérgio Banhos negou o pedido da campanha petista.

Com Lula preso em Curitiba, a RedeTV! informou que deve deixar um púlpito vazio no palco nesta sexta-feira, em referência ao espaço que seria ocupado pelo PT. O canal também indicou que não deve permitir a presença de um representante que não seja o próprio Lula ou o possível substituto no próprio registro para o TSE.

Haddad também comentou o pedido dos procuradores da Operação Lava Jato para que a Justiça impeça que a presidente do partido, senadora Gleisi Hoffmann, e ele de visitarem Lula na cadeia. “É uma manifesta inconstitucionalidade. É um fato inédito, a cassação de prerrogativa de advogado”, criticou.