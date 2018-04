PT teme disputa interna após prisão de Lula

São Paulo — Com Lula preso, o PT (Partido dos Trabalhadores) teme uma disputa interna. De acordo com o jorna Folha de S. Paulo, já na noite da última sexta-feira (6), quando a prisão de Lula era iminente, integrantes da cúpula do partido teriam dito temer a ausência de seu principal líder.

O motivo seria que o partido pudesse entrar em uma disputa interna inédita. O jornal diz ainda que o “bate-cabeça” que impediu Lula de se entregar à PF seria razão para prever um cenário difícil.

Lula está preso em Curitiba, em prédio da Polícia Federal, onde cumpre pena de 12 anos e um mês, mais multa, devido à condenação do juiz Sérgio Moro, em investigação sobre um triplex no Guarujá.

Com isso, o PT adota o discurso de que o ex-presidente é um preso político e a direção afirma que irá permanecer em Curitiba pedindo a libertação de Lula. Esse posicionamento deve tornar a cidade o novo centro político do partido.