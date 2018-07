PT organiza ato a favor de Lula em São Bernardo com presença de Gleisi

São Paulo – Em meio ao embate entre desembargadores do Tribunal Federal da 4ª Região (TRF-4) sobre o habeas corpus de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores organiza um ato em São Bernardo do Campo com a presidente do partido, a senadora Gleisi Hoffmann (PR).

Mais cedo, o desembargador Rogério Favreto emitiu nova decisão acolhendo o pedido de habeas corpus impetrado por deputados petistas, contrariando decisão do relator do processo, desembargador Gebran Neto. Em Curitiba, petistas também intensificam a presença em frente da sede da Polícia Federal.

Caso o ex-presidente Lula seja solto ainda hoje, a expectativa é recebe-lo no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, disse um petista da executiva do partido.