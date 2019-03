PT lança campanha contra a reforma da Previdência

Brasília – Com 54 deputados na Câmara, o PT lança nesta sexta-feira, 22, em Brasília a campanha “Lute agora para não se arrepender depois!”, contra a aprovação da reforma da Previdência. O partido aproveitou a reunião do Diretório Nacional, realizada nesta sexta-feira e no sábado, 23, para fazer a divulgação.

No encontro da legenda também serão discutidos o calendário das próximas eleições internas, a campanha “Lula Livre” e a adesão de novos filiados.

Estão presentes no encontro a presidente do partido, Gleisi Hoffmann (PR), o líder na do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS), entre outros correligionários.