PT lança animação com “despedida” de Lula

São Paulo — O PT lançou um vídeo de animação com uma “despedida” feita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O vídeo foi publicado no YouTube logo após o fim de seu discurso no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo.

O vídeo, com um pouco mais de dois minutos de duração, é narrado por Lula. Em tom de despedida, o petista diz que já foi preso uma vez e que “não tem medo do que está por vir”.

“Quem me condenou sem provas sabe que sou inocente e que governei com honestidade. Os que nos perseguem podem fazer o que quiserem comigo, mas jamais poderão aprisionar os nossos sonhos”, afirma Lula no vídeo.