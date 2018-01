PT faz reunião para reforçar Lula candidato; assista

São Paulo – A Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) realiza nesta quinta-feira (25), em São Paulo, uma reunião para reafirmar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado ontem a 12 anos e um mês de prisão em segunda instância.

Além de Lula, estão presentes no evento a ex-presidente Dilma Rousseff, além de governadores, senadores, deputados federais e estaduais e dirigentes de movimentos sindicais de todo o país.

Acompanhe a transmissão ao vivo:

Lula condenado

Na véspera, o ex-presidente teve sua sentença confirmada e ampliada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF4) no caso do tríplex no Guarujá.

Os três desembargadores do tribunal concordaram com as conclusões apresentadas por Sérgio Moro, o juiz da primeira instância, e ainda aumentaram a condenação de 9 anos e 6 meses de prisão para 12 anos e um mês.

Com essa condenação, teoricamente Lula fica inelegível pela Lei da Ficha Limpa. No entanto, ele ainda pode apresentar um último recurso no próprio TRF4, e depois levar o caso às instâncias superiores.