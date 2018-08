PT doa R$20 mi para Lula mesmo sob ameaça de devolução

Brasília – O PT doou até esta quinta-feira 20 milhões de reais para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, o líder nos 139 repasses feitos pela legenda até agora a seus candidatos nas eleições de outubro, mostram dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As contribuições à campanha de Lula –líder nas pesquisas de intenção de voto e preso em Curitiba desde abril cumprindo pena após condenação em segunda instância no processo do tríplex do Guarujá (SP)– correspondem a 35 por cento do total de doações feitas pelo PT até o momento.

A iniciativa do partido em injetar boa parte dos recursos na campanha, que é formada por verbas públicas, pode levar a um futuro revés para o próprio Lula. Ao todo, a legenda já distribuiu 56,4 milhões de reais em recursos.

Em entrevista coletiva no fim de julho, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, anunciou que vai cobrar o ressarcimento de recursos públicos usados nas campanhas de candidatos inelegíveis. O ex-presidente deve ter a candidatura barrada nos próximos dias pelo TSE, com base na Lei da Ficha Limpa, devido à condenação no caso do tríplex e, em tese, pode ser obrigado a devolver a verba usada na campanha.

“Os inelegíveis que usarem recursos públicos nas suas campanhas terão de devolver”, disse na ocasião Raquel Dodge, que também é chefe do Ministério Público Eleitoral e que foi uma das 16 autoras de impugnações à candidatura de Lula.

Até o momento, segundo os dados do TSE, a prioridade nos repasses do PT para a campanha de Lula é evidente. Em segundo lugar nos repasses, estão as candidatas pelo partido ao governos do Rio de Janeiro, Márcia Tiburi, e do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que receberam 1,7 milhão de reais cada uma (ou 3 por cento da total cada).

Em quarto lugar nos repasses, está a ex-presidente Dilma Rousseff, que é candidata ao Senado por Minas Gerais pelo PT, com 1,35 milhão de reais.

Apesar do volume expressivo de repasses, o PT está apenas como o décimo na lista de maiores doadores da campanha até agora, segundo os dados do TSE. Lideram os repasses o MDB, com 397,9 milhões reais, seguido pelo PSDB, com quase 280,9 milhões de reais, e pelo PSD, com 186,2 milhões de reais. Ao todo, as doações já somaram 2,1 bilhões de reais.