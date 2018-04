PT do Paraná espera chegada de caravanas do interior em Curitiba

São Paulo – O PT do Paraná, que reúne militantes e apoiadores em Curitiba, nesta sexta-feira, 6, espera receber caravanas do interior do Estado na capital paranaense. A ordem é aguardar a possível prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para mobilizar os apoiadores na cidade.

Por volta das 10h30, militantes se concentravam na sede estadual do partido, no bairro São Francisco, região histórica do centro de Curitiba. Pelo menos seis ônibus do interior são aguardados. No local, petistas gravam vídeos nas redes sociais para convocar a militância do Estado a se dirigir à capital.

Do lado de fora, são colocados cartazes em apoio a Lula e ataques ao juiz Sérgio Moro e à imprensa. O presidente estadual do partido, o ex-deputado Dr. Rosinha, não descarta um ato nas ruas, mas enfatizou que é preciso aguardar a orientação da cúpula nacional da legenda para articular uma mobilização.

“Estamos pedindo para a militância que venha se reunir na sede do partido em Curitiba e para não reagir a nenhuma provocação. Não está descartada a possibilidade de irmos para a rua, mas vai depender do avanço do dia”, disse Dr. Rosinha, em conversa com jornalistas.