PT convoca protesto em São Bernardo em defesa de Lula nesta quinta-feira

COMO CHEGAR NO SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC

Pegar a linha verde até a estação Sacomã, fazer a baldeação até o Terminal Sacomã e pegar as linhas 152 (mais rápida) ou 153 até o Terminal Ferrazópolis. Quando chegar, o Sindicato dos Metalúrgicos estará do outro lado da avenida.

