PT ainda é o partido preferido dos eleitores, diz Datafolha

São Paulo – O Partido dos Trabalhadores (PT) ainda é o preferido dos eleitores brasileiros, mesmo depois da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o Datafolha, divulgado nesta terça-feira (24), 20% dos entrevistados têm simpatia pelo partido, contra 19% em janeiro.

O PT tem três vezes mais apoiadores do que o segundo colocado, o MDB, que foi citado por 4%; em seguida, aparecem PSDB, com 3% da preferência, e PDT e PSOL, com 1% cada um.

No entanto, a grande maioria dos entrevistados disse não ter preferência por nenhuma sigla: 62% nesta pesquisa. Em janeiro, 64% deram a mesma resposta.

Segundo a Folha de S.Paulo, o PT é o partido preferido dos brasileiros desde 1999. A pesquisa começou a ser feita em 1989.

Mesmo no seu pior momento, logo após o impeachment de Dilma Rousseff, em dezembro de 2016, o partido ainda tinha a simpatia de 9% dos eleitores.

Essa última pesquisa Datafolha foi realizada entre 11 e 13 de abril, com margem de erro de dois pontos percentuais. O jornal não informou quantas pessoas foram entrevistadas.