PSOL e PSTU são partidos com mais diversidade racial; Novo é o com menos

São Paulo – Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2016 mostram que o Brasil é mais pardo do que branco.

Dos 205,5 milhões de brasileiros, quase metade (46,7%, ou 95,9 milhões de pessoas) se declara pardo, enquanto um número levemente menor (44,2% do total, ou 90,9 milhões de pessoas) se declara branco.

Já a população de pessoas que se declaram negras cresceu para 8,2% do total e totaliza 16,8 milhões de brasileiros.

Essas proporções, contudo, não se refletem entre aqueles que disputam as vagas nas eleições de 2018 para representar o povo brasileiro.

Do total de 28.254 candidaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 52,58% são de brancos, 35,52% são de pardos e 10,83% são de negros. Ainda há 0,61% que se declaram amarelos e 0,47% que se declaram indígenas.

1 entre 3 partidos (12 do total de 35) tem menos negros, proporcionalmente, entre suas candidaturas do que na população.

Mas, no balanço geral, a representação aumenta: são 10,82% de candidatos negros, até acima dos 8,2% de negros na população.

Diversidade

Levantamento de EXAME entre os 28.254 candidatos e 35 partidos cadastrados para a eleição mostra quais são as siglas com maior e menor diversidade racial na disputa. PSOL, PSTU, PT, PCdoB e Rede se destacam positivamente.

O PSOL tem o maior número absoluto de candidatos negros: são 298. Proporcionalmente, é o terceiro com mais candidatos negros: 22,54% de um total de 1.322 candidatos.

Também é o partido com mais candidatos indígenas: 27. Proporcionalmente, é o terceiro partido com mais representação indígena: 2,04% do total.

Já o PSTU é, proporcionalmente, o partido com mais representantes negros: 42,18% do seu total de 211 candidatos. Também é o segundo, proporcionalmente, com mais candidatos indígenas: 3,31% (ou 7 candidatos).

A primeira colocação nesse quesito é do PCB, onde os indígenas representam 5,4% do total de 92 candidatos.

Todos os partidos têm menos candidatos pardos que brancos, ou seja: nenhum deles reflete a proporção nacional. Nenhum, tampouco, tem maioria negra.

Apenas dois partidos atingiram algo que poderia ser chamado de “equidade racial”: o PSTU e o PSC.

O PSTU tem o mesmo número de candidatos brancos e negros: 89 cada. Já o PSC tem o mesmo número de candidatos brancos e pardos: 380 cada.

Por sua vez, o PHS chega muito perto da equidade entre brancos e pardos, com proporção de 44,91% e 44,41%, respectivamente.

Partidos com mais candidatos negros (total e proporcional)

# Partido Número de candidatos negros 1 PSOL 298 2 PT 275 3 PCdoB 182 4 Rede 125 5 PRP 114 6 Patriotas 109

# Partido Proporção de candidatos negros 1 PSTU 42,18% 2 PCdoB 22,89% 3 PSOL 22,54% 4 PT 21,53% 5 PCB 19,56% 6 PMB 18,85%

Proporção na população: 8,2%

Partidos com mais candidatos indígenas (total e proporcional)

# Partido Número de candidatos indígenas 1 PSOL 27 2 PT 14 3 Rede 10 4 PCdoB 9 5 PSTU 7 5 PHS 7

# Partido Proporção de candidatos indígenas 1 PCB 5,4% 2 PSTU 3,31% 3 PSOL 2,04% 4 Rede 1,19% 5 PCdoB 1,13% 6 PT 1,09%

Proporção na população: 0,47%

Os mais brancos

Na outra ponta da tabela, o Partido Novo (do candidato à Presidência João Amoêdo) é o partido mais branco e menos diverso dessas eleições.

É o partido com o maior proporção de representantes brancos (84,54% do total de 414 candidatos) e menor proporção de representantes negros (apenas 1,2% do total, ou cinco candidatos). Com 13,28% de candidatos pardos, é o segundo partido com menos representantes nesta categoria.

O Novo também é um dos únicos quatro partidos que não tem nenhum candidato indígena, junto com PCO, PMN e PROS. Todos os outros 31 partidos tem ao menos um.

Outro partido que se destaca pela falta de diversidade racial é o PSL, do presidenciável Jair Bolsonaro. O partido é o segundo com menor proporção de candidatos negros: 4,93% do total, ou 74 negros entre seus 1.499 candidatos.

O PSDB do presidenciável Geraldo Alckmin vem logo atrás, com a terceira menor proporção de candidatos negros: 5,87% do total, ou 55 dos 936 candidatos.

PSDB e MDB (antigo PMDB) se destacam no top 6 entre os partidos com mais brancos e no top 6 entre os partidos com menos negros.

Veja quais são os partidos com mais brancos e com menos negros candidatos:

Partidos com mais candidatos brancos (proporcional)

# Partido Proporção de candidatos brancos 1 Novo 84,54% 2 PCO 68,2% 3 PSD 66,08% 4 PP 63,66% 5 MDB 63,01% 6 PSDB 62,65%

Proporção na população: 44,2%

Partidos com menos candidatos negros (total e proporcional)

# Partido Total de candidatos negros 1 Novo 5 2 PCO 15 3 PCB 18 4 PSD 42 5 PTB 43 6 PPS 44

# Partido Proporção de candidatos negros 1 Novo 1,2% 2 PSL 4,93% 3 PSDB 5,87% 4 PSD 6,08% 5 MDB 6,21% 6 PTB 6,7%

Proporção na população: 8,2%

Partidos com menos candidatos indígenas