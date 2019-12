PSL denuncia 6 deputados do próprio partido ao Conselho de Ética da Câmara

O PSL denunciou, nesta sexta-feira, seis deputados do próprio partido ao Conselho de Ética da Câmara por conta do posicionamento deles após o racha entre o presidente da República Jair Bolsonaro e o presidente da legenda Luciano Bivar (PE). As representações citam gravações feitas pelo deputados de conversas na liderança do PSL, acusações públicas contra Bivar e manifestações dos parlamentares em redes sociais.

Os seis deputados – Alê Silva (MG), Bibo Nunes (RS), Carla Zambelli (SP), Carlos Jordy (RJ), Daniel Silveira (RJ) e Filipe Barros (PR) – foram denunciados pelo PSL por quebra de decoro parlamentar, que pode levar à perda do mandato. O grupo fez parte da ala do partido que apoiou a substituição de Delegado Waldir (GO), aliado de Bivar, por Eduardo Bolsonaro (SP) na liderança do partido na Câmara. Os parlamentares também já manifestaram intenção de trocar o PSL pelo partido Aliança pelo Brasil, fundado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Jordy, a instauração dos processos e o sorteio do relator estão marcados para a próxima quarta-feira. Todas as representações são assinadas por Bivar, presidente do PSL. A denúncia contra Daniel Silveira, por exemplo, se baseia no episódio em que o parlamentar gravou um diálogo na liderança do PSL em que o então líder Delegado Waldir chamava o presidente Jair Bolsonaro de “vagabundo”. Para o PSL, a divulgação da conversa transformou o partido em “chacota nacional”.

“De modo ardil e premeditadamente, como informou aos jornalistas, o representado gravou a reunião de seu grupo parlamentar, sem permissão e com intenção de prejudicar seu partido, registrou partes das conversas e manipulou manifestações. Assim, agiu de modo desleal, imoral, abusando da confiança, tornou uma reunião séria em chacota nacional”, diz a representação do PSL contra Silveira.

No caso de Carlos Jordy, a denúncia do PSL acusa o parlamentar de desferir “um autêntico golpe baixo” ao defender Eduardo Bolsonaro em suas redes sociais e por acusar a colega de partido Joice Hasselmann (SP) de “ingratidão”, devido ao apoio da deputada a Delegado Waldir.

Já a representação contra Carla Zambelli cita entrevistas em que a deputada acusou Bivar de prometer recursos para deputados que apoiassem a permanência da liderança com Waldir.

Nesta semana, o PSL já havia confirmado punições contra 18 parlamentares por infringir regras de disciplina e fidelidade partidária previstas no Estatuto e no Código de Ética da sigla. Os seis deputados denunciados nesta sexta ao Conselho de Ética da Câmara fazem parte deste grupo punido internamente no partido, com suspensões que vão de três meses a um ano.